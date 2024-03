Sangiuliano show al comizio di Marsilio | «L’Abruzzo non può tornare ai comunisti | basta con la sinistra gauche caviar»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 8 marzo 2024) Agita lo spettro del comunismo il ministro Gennaronel suo intervento alfinale di Marco, il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo. Il governo ha presenziato in massa in questi ultimi giorni di campagna elettorale, a ridosso del voto di domenica. La sconfitta di misura in Sardegna ha allertato i big della maggioranza, che non hanno intenzione di perdere un’altra elezione a stretto giro. Così, dopo le partecipazioni della premier Giorgia Meloni con Matteo Salvini e Antonio Tajani, anche il ministro della Cultura si è fatto vedere in Abruzzo, chiudendo la campagna elettorale a L’Aquila. E dal palco ha rivolto un attacco al Pd e alle opposizioni, definendoli di estrema. «Sono qui tra gente autentica. Come ministro della Cultura mi capita di essere invitato ...