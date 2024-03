San Siro | Ferrari WeBuild | «Confermo una cosa! Per il resto parla il Sindaco»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tiene banco la questione Sancon la società, che si è posta in prima persona per ristrutturare l’impianto che ospita Inter e Milan. Il General Manager,, è stato intercettato poco fa. UNA CONFERMA ? Il GM di, Massimo, è stato intercettato e ha risposto brevemente alle domande sulla ristrutturazione di San: «Troppo pperre di qualunque. Tre mesi per lo studio? Questo lo. Per altri incontri e altre questioniil, andate dal». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...