Samsung | parte la seconda stagione de ‘LA VOCE della tua generazione’

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Per il secondo anno consecutivo,Electronics Italia aiuta i giovani ad affrontare il tema del benessere psicologico e annuncia la nuova edizione di Latua Generazione, un raccontoGenZ fatto direttamente dai suoi protagonisti, attraverso l’usoloro stessa. Da oggi sono infatti disponibili i 3 nuovi episodi del podcast e una playlist di 4 canzoni, completamente pensati, scritti e realizzati da 18 giovani voci selezionate su tutto il territorio italiano su oltre 8.000 candidature. Suddivisi in due gruppi di lavoro – 12 podcaster e 6 cantanti – il gruppo di ragazzi si è fatto portadi un’intera generazione, mettendo in luce incertezze, paure, bisogni ma anche messaggi positivi di speranza ...