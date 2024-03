Sampdoria | Verre affaticato | ma ci sarà con l'Ascoli Pedrola sta meglio | ma non c'è data per il rientro

Sampdoria - Verre torna titolare dopo quasi due mesi : Pirlo ha spinto per riaverlo. La Sampdoria dovrà fare di necessità virtù, ancora una volta. Con la FeralpiSalò la lista di infortunati, lungodegenti... (calciomercato)

Sampdoria-Cremonese (martedì 27 febbraio 2024 ore 20 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati. Pirlo convoca Verre - Stroppa perde anche Castagnetti. Un pareggio strappato con un grande secondo tempo, in inferiorità numerica e sotto di 2 gol in casa contro il Palermo, ha permesso alla Cremonese di mantenere ... (infobetting)