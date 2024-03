Sampdoria | prima giornata genovese per Molango Ferrero e Manfredi | accordo più vicino

Sampdoria - Manfredi sempre più coinvolto in prima persona : le sue mosse - tra mercato e staff.... Dopo un inizio un po' in 'sordina', con l'ombra di Radrizzani che pareva decisamente più ingombrante, Matteo Manfredi ... (Leggi)

Verso Sampdoria-Ascoli, finalmente Fabio Borini: va in panchina: Fabio Borini tornerà a pieno regime in gruppo: può essere convocato per Sampdoria-Ascoli, anche se la sua autonomia - almeno all'inizio - sarà limitata Fin ...clubdoria46

Squalificati in Serie B 2023/2024 dopo la 28° giornata: ecco quali: Due giornate di squalifica di Johnsen, una giornata di squalifica Marconi del Palermo, Venturi, D'Orazio e Mazzocchi del Cosenza, Viviano e Di Tacchio dell'Ascoli, Arrigoni del Sudtirol, Circati del P ...calciomagazine

GdB - Brescia, con la testa da grande: sfida alla prima della classe. Otto anni senza Gino Corioni: "Brescia, con la testa da grande: sfida alla prima della classe", titola il Giornale di Brescia. Alle 20.30 il big match al.tuttob