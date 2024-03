Sampdoria | Leoni ancora titolare | e si studia già il riscatto | si può ridiscutere con il Padova

(Di venerdì 8 marzo 2024) A gennaio, tra le operazioni di mercato in entrata per la, inizialmente nessuno aveva prestato grande attenzione all'arrivo di...

Verso Sampdoria-Ascoli, Pirlo conferma Giovanni Leoni: Dopo la bella partita contro la Feralpisalò, Giovanni Leoni viaggia verso la conferma contro l'Ascoli: Andrea Pirlo crede nel classe 2006 arrivato in prestito ...clubdoria46

Il Secolo XIX - Sampdoria, ok dal medico finlandese: Borini può essere convocato contro l’Ascoli: "Sampdoria, ok dal medico finlandese: Borini può essere convocato contro l’Ascoli", titola Il Secolo XIX.tuttob

Sampdoria-Ascoli, nuova occasione in arrivo per il giovane Leoni: Sampdoria-Ascoli, c’è una nuova occasione in arrivo per il giovane difensore centrale prelevato dal Padova Giovanni Leoni Lunedì 11 marzo andrà in scena presso lo stadio Luigi Ferraris la gara tra la ...sampnews24