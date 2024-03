Saman | un giardino e un ritratto in suo ricordo “Simboli della libertà di scelta delle donne”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Reggio Emilia, 8 marzo 2024 – Une undedicati aAbbas. Novellara (in provincia di Reggio Emilia) e Forlì si attivano per ricordare in modo significativo la giovane 18enne pachistana uccisa dalla propria famiglia nel 2021 per aver rifiutato le nozze combinate e ‘colpevole’ di voler vivere all’occidentale. UnperIl Comune di Forlì, primo in Italia a farlo, dedicherà unAbbas. La commissione Toponomastica dell'amministrazione romagnola, che si è riunita ieri, ha individuato l'area verde in centro storico con accesso da piazza Ordelaffi e via Fiorini. Una decisione appoggiata convintamente dal sindaco Gian Luca Zattini "affinché il sacrificio disia monito per tutti e ci ricordi che ogni ...