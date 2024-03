Salto del tornello in metro a Roma | sputi e spintoni al vigilante | finisce in ‘rissa’ | FOTO

Armi d’assalto in un condominio della 219 a Pomigliano. Trovate Armi d’assalto e droga in un condominio della 219 a Pomigliano d’Arco. I carabinieri sequestrano un arsenale Armi d’assalto in un condominio : ... (puntomagazine)

Israele e Hamas, saltate le trattative al Cairo: niente tregua prima del Ramadan: Crescono nel frattempo anche le tensioni al confine con il Libano. Saltate le trattative con Hamas per una tregua prima del Ramadan Non è stato possibile trovare un accordo tra Hamas e Israele per un ...quifinanza

Combinata nordica, Thomas Rettenegger chiude in testa il PCR di Oslo. Riiber gioca con la stanga di partenza: Inizia con il consueto PCR il penultimo weekend stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di combinata nordica maschile. Siamo in quel di Oslo, con la Norvegia che sarà protagonista di tutte le ultim ...oasport

In “volo” sulle meraviglie dell'Alpe di Siusi: scopriamo il rinnovato hotel Icaro: Quando un giorno il padrone di casa dell'originario rifugio si esibì in un ardito Salto sulla neve con i suoi sci ... perché no, concedersi del tempo per l'ozio creativo e il dolce far niente, sia in ...italiaatavola