Salto con gli sci femminile | Kvandal domina le qualificazioni a Oslo Tre azzurre accedono a gara-1

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il Raw Air Tournament si è aperto ufficialmente anche per il settore, che ha appena disputato leper la prima delle due gare individuali previste sul trampolino grande HS134 diHolmenkollen (in Norvegia) in occasione della dodicesima e quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 dicon gli sci. Eirin Mariahato la scena, mettendo in luce il suo talento cristallino e ottenendo la miglior misura (128.5 metri) con forte vento frontale rifilando ben 8.1 punti alla compagna di squadra norvegese Silje Opseth e 9.3 punti all’austriaca Eva Pinkelnig, che ha preceduto per un’incollatura la tedesca Katharina Schmid. Più distanti tutte le altre, tra cui il pettorale giallo sloveno Nika Prevc (settima). Obiettivo di giornata ...