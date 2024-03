Salerno | inaugurazione murale “Figlie del tempo | fuori dal tempo”

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nella Giornata internazionale dei diritti delle donne è stato inaugurato a, in via Posidonia 95, ildeldal”, a firma di Antonio Cotecchia, pittore e urban artist salernitano, che ha voluto omaggiare i luoghi in cui è nato e cresciuto. “Sempre oggi, a Palazzo di Città, – dichiara il Sindaco diVincenzo Napoli – abbiamo presentato una utile iniziativa in collaborazione conMobilità. Il numero nazionale antiviolenza e antistalking 1522 – accompagnato dalla scritta ‘Non aver paura’ verrà stampato sui ticket dei parcheggi cittadini in gestione aMobilità, per sensibilizzare le donne a denunciare episodi di soprusi e violenze. Quella di ...