Salernitana | Liverani | “A Cagliari per vincere e accorciare”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dobbiamo proseguire sul percorso che abbiamo tracciato nella scorsa gara con la voglia di provare a giocare ecercando di raccogliere il massimo in ogni partita”. Lo ha detto Fabio, allenatore della, presentando in conferenza stampa il match di domani contro il. “Dovremo fare una partita attenta ed equilibrata – ha spiegato – cercando di sfruttare le occasioni.La squadra sta bene e con il recupero di alcuni si sta alzando la competitività in alcuni ruoli ed il livello degli allenamenti. Chi rientra vuole esserci e prendersi il posto e questo non può che fare bene a tutti. L’abbondanza ti permette di non fare scelte obbligate e cambiare assetto tattico anche a gare in corso. Quello che conta sono i principi, dobbiamo cercare diin ...

