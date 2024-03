Salario minimo | le opposizioni ci riprovano | la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare

(Di venerdì 8 marzo 2024) Leci. Questa volta, per riuscire a ottenere unlegale anche in Italia, lanciano unaper presentare unadi

Salario minimo : Sarracino (Pd) - ‘destra non può fuggire da emergenza’. Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Oggi Elly Schlein ha annunciato, assieme agli altri leader dell?opposizione, che torneremo a raccogliere le firme per il Salario ... (calcioweb.eu)

Salario minimo : le opposizioni lanciano la raccolta firme. AGI - "Continuiamo a batterci per una legge sul Salario minimo , per garantire retribuzioni giuste e dignitose in linea con l'articolo 36 della Costituzione. ... (agi)

Salario minimo, Fratoianni (Avs): "Ecco la nostra legge di iniziativa popolare, chiediamo ai cittadini di accompagnarci": Salario minimo, Fratoianni: «Chiederemo ai cittadini, a ciascuno e ciascuna, di accompagnare le forze politiche in questa battaglia di giustizia. Basterà una firma, perché la legge sul Salario minimo ...globalist

Genova, in piazza lo sciopero transfemminista: il corteo alle 18: "Scioperiamo dal lavoro dentro e fuori casa, contro il carovita e i contratti indecenti, perché la lotta alla violenza patriarcale è lotta per l’autonomia, per il Salario minimo e per il reddito di ...primocanale

ANALISI-Tabella di marcia taglio tassi Bce più chiara su minori dubbi inflazione: I mercati hanno interpretato le revisioni della Bce di ieri come un'ulteriore conferma che i tagli dei tassi di interesse inizieranno a breve. La Bce ha portato il proprio tasso di riferimento a un ...it.investing