Sainz salta il GP dell’Arabia Saudita per appendicite | sostituito da Bearman

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il pilota della Ferrari Carlosnon parteciperà al Gran Premiodi questo fine settimana dopo che gli è stata diagnosticata un’che richiederà un intervento chirurgico, ha dichiarato venerdì la scuderia italiana di Formula Uno. “A partire dalle FP3 e per il resto del weekend, saràdal pilota di riserva Oliver. Oliver non prenderà quindi parte a questo round del Campionato F2”, ha dichiarato la Ferrari in un comunicato. REUTERS L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.