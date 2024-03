Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

L'Ue : "Corridoio marittimo per Gaza al via sabato o domenica" - come funzionerà. Non c'è più tempo: la popolazione della Striscia di Gaza schiacciata dalla guerra tra Israele e Hamas è allo stremo e ogni istante che passa in migliaia ... (today)

''A Sua Immagine'' incontra Lele Spedicato: Domani, Sabato 9 marzo, alle 16:00 su Rai1, nuovo appuntamento con ''A Sua immagine'', il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura. In questa puntata Lorena Bianchetti incontra il chitarr ...leccesette

AS Roma – Trigoria: Karsdorp in gruppo. Sabato non ci sarà la conferenza stampa di De Rossi: AS Roma – Trigoria: Karsdorp in gruppo. Sabato non ci sarà la conferenza stampa di De Rossi - A.S. Roma - Testa al campionato per l’ AS Roma che, dopo il 4-0 rifilato al Brighton in Europa League ...marione

Fine settimana in Capitanata: gli eventi di Sabato 9 e domenica 10 marzo: A Carpino a partire dalle 22 in piazzetta la ‘Notte Rosa’ con il maestro Matteo Azzarone. A Castelluccio dei Sauri alle 17.30 al museo etnografico e delle arti ME&DA ‘Padre L. Montecalvo’, evento ‘La ...foggiatoday