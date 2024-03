Ruud Gullit al Milan

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’arrivo diè stato il primo grande acquisto deldi Berlusconi. Madre di Amsterdam e padre surinamese, a San Siro ha rappresentato un armonico amalgama tra il brio latinoamericano e l’efficienza olandese. Una miscela letale per le difese avversarie italiane ed europee, simbolo (insieme a Frank Rijkaard) della «generazione Paramaribo» olandese, figlia del retaggio coloniale con il Suriname. Nel 1987, il suo passaggio dal Psv Eindhoven alrappresentò uno spartiacque nella storia del calciomercato europeo, ma anche per il futuro rossonero.o da bere Nel luglio del 1985 all’ippodromo dio, nei pressi del quartiere San Siro, la nota azienda di abbigliamento Trussardi organizzò una grande sfilata per pubblicizzare le nuova linea prêt-à-porter per donne e ...

Ruud Gullit su Brahim Diaz : “Gli ho visto fare cose che al Milan non faceva”. Otto gol stagionali con sole quattordici presenze da titolare. I numeri di Brahim Diaz al Real Madrid inquadrano l’ex trequartista del Milan come qualcosa in ... (sportface)

Ruud Gullit su Brahim Diaz : “Fa cose che al Milan non faceva. Ha preso la giusta decisione”. Otto gol stagionali con sole quattordici presenze da titolare. I numeri di Brahim Diaz al Real Madrid inquadrano l’ex trequartista del Milan come qualcosa in ... (sportface)

Milan - Ruud Gullit non rimpiange Brahim Diaz : prima non giocava così…. L’ex Milan Ruud Gullit , intervistato da AS, ha parlato di Brahim Diaz , sottolineando la differenza di rendimento da Milan o a Madrid L’estate scorsa Brahim ... (dailymilan)

L’ex centrocampista Terracenere e il Bari: «Maglia non per tutti»: Da ex centrocampista pensa che sia proprio la mediana il punto debole del Barilagazzettadelmezzogiorno

“Al Milan non faceva queste cose”, Gullit non ha dubbi: l’ha detto sull’ex rossonero: Ruud Gullit si è espresso su un ex giocatore rossonero. Dopo l’addio al Milan il suo rendimento è totalmente cambiato. Riuscire a fare bene in un ambiente complesso come il Milan non è di certo un ...spaziomilan

Gullit: “Se mi manca Brahim Diaz al Milan Prima non giocava così…”: Intervistato da AS, Ruud Gullit ha parlato della differenza di rendimento del fantasista tra Milan e Real Madrid. Le parole di Gullit su Diaz "Se da tifoso del Milan mi manca Brahim Guarda, se avesse ...ilmilanista