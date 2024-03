Russia | Usa | “Rischio attentati a Mosca nelle prossime 48 ore”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'ambasciata americana aha diffuso un 'alert' in cui si segnala ildi attacchi terroristici a48 ore. "L'ambasciata sta seguendo rapporti in cui si parla di estremisti con piani imminenti per colpire grandi assembramenti di persone a, inclusi concerti. Consigliamo ai cittadini americani di evitare tali occasioni48 ore", si legge in un comunicato pubblicato ieri sera. Anche l'ambasciata britannica ha in seguito diffuso una notizia simile. Ieri l'Fsb ha reso noto di aver smantellato, in seguito a uno scontro a fuoco, una cellula dell'Is nella regione di Kaluga. I componenti della cellula stavano pianificando un attentato contro una istituzione ebraica a ...