Russia | ambasciata Usa | “Rischio attentati a Mosca nelle prossime 48 ore” | Zaluzhny nuovo ambasciatore di Kiev in Uk

Russia : Radicali Italiani affiggono targa ‘via Navalny’ di fronte ambasciata a Roma. Roma , 1 mar. – (Adnkronos) – Via Navalny, al posto di Via Gaeta. A porre la targa di fronte all’ ambasciata russa a Roma , nel giorno in cui a Mosca si svolgono ... (Leggi)

Russia : Radicali Italiani affiggono targa 'via Navalny' di fronte ambasciata a Roma. Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Via Navalny, al posto di Via Gaeta. A porre la targa di fronte all'ambasciata russa a Roma, nel giorno in cui a Mosca si svolgono ... (Leggi)