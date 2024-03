Russia | allerta terrorismo a Mosca Gli Usa | “Rischi nelle prossime 48 ore” E la Farnesina | “Evitare gli assembramenti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Allarme attentati in. Dopo che giovedì 7 marzo i servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno annunciato di aver sventato un attacco armato da parte di militanti dell’Isis in una sinagoga della capitale russa, la“suggerisce di continuare asettimane ogni forma di assembramento nella capitale, ivi inclusa la partecipazione a eventi culturali con grossa affluenza di pubblico”. Intanto anche dall’Ambasciata americana aè stato diffuso un ‘alert’ di sicurezza in cui segnala ilo di attacchi terroristici nella città per le48 ore. “L’ambasciata sta seguendo rapporti in cui si parla di estremisti con piani imminenti per colpire grandidi persone a, ...