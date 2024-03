Rupert Murdoch si sposa a 93 anni | è il quinto matrimonio

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) –, che lunedì 11 marzo compie 93, siper la quinta volta. Il magnate australiano si è fidanzato ufficialmente con Elena Zhukova, 67, biologa molecolare in pensione. Le nozze programmate sono state confermate alla Cnn da portavoce del tycoon australiano.si era fidanzato a marzo dello scorso anno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

A Gallipoli prima tappa Trofeo Magna Grecia: Tappa inaugurale del Trofeo Magna Grecia, circuito di gare itineranti del Sud Italia, il 10 marzo Gallipoli con la gara di Duathlon corto ...sardegnareporter