(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) –, che lunedì 11 marzo compie 93, siper la quinta volta. Il magnate australiano si è fidanzato ufficialmente con Elena Zhukova, 67, biologa molecolare in pensione. Le nozze programmate sono state confermate alla Cnn da portavoce del tycoon australiano.si era fidanzato a marzo dello scorso anno

A 92 anni Rupert Murdoch si sposa per la quinta volta : ecco chi è la sua compagna Elena Zhukova. Rupert Murdoch si sposerà di nuovo. Il tycoon 92enne porterà all’altare la sua attuale fidanzata Elena Zhukova . La Reuters, citando le dichiarazioni di un ... (ilfattoquotidiano)

Rupert Murdoch si sposa a 93 anni - è il quinto matrimonio. Fidanzamento ufficiale con Elena Zhukova, 67 anni , biologa in pensione Rupert Murdoch , che lunedì 11 marzo compie 93 anni , si sposa per la quinta volta. Il ... (sbircialanotizia)

Rupert Murdoch si sposa a 93 anni, è il quinto matrimonio: Rupert Murdoch, che lunedì 11 marzo compie 93 anni, si sposa per la quinta volta. Il magnate australiano si è fidanzato ufficialmente con Elena Zhukova, 67 anni, biologa molecolare in pensione. Le noz ...adnkronos

A Gallipoli prima tappa Trofeo Magna Grecia: Tappa inaugurale del Trofeo Magna Grecia, circuito di gare itineranti del Sud Italia, il 10 marzo Gallipoli con la gara di Duathlon corto ...sardegnareporter

Rupert Murdoch a 92 anni si sposa per la quinta volta con la ex moglie di un oligarca russo: Il magnate dei media Rupert Murdoch, all'età di 92 anni, ha annunciato il suo prossimo matrimonio con la biologa Elena Zhukova, di 25 anni più giovane, ex moglie di un oligarca russo.oggitreviso