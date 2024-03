Ruote di Suv bucate a Milano | ennesimo attacco ambientalista

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il mondo delle auto è in continuo sviluppo e tutte le grandi aziende stanno lavorando per produrre esclusivamente veicoli a motore elettrico. Una cosa che non è ancora chiara a una banda di ambientalisti di, che ha bucato ledei Suv degli autisti della città Nonostante il costante impegno da parte delle aziende di sostenere l’ambiente e di creare dei veicoli che non siano dannosi per l’inquinamento dell’aria, molte bande non si informano e attaccano anche i possessori dei veicoli. Qualche giorno fa abbiamo parlato di unterroristico di un gruppo di anarchici alla Tesla, avvenuto a uno stabilimento dell’azienda di Elon Musk in Germania. Questa volta, però, fortunatamente (anche se rimane comunque undi per sé), l’è stato più calmo e pacifico, seppur comunque le ...