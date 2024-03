Rugby | Zebre Volpi rinnova | a Parma fino al 30 giugno 2026

United Rugby Championship : Munster troppo forte - per le Zebre Parma un bonus offensivo importante. Si è appena conclusa a Cork la sfida valevole per l’undicesima giornata dell’ United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa del Munster e ... (oasport)

Rugby : le convocate di Zebre e Benetton per le sfide casalinghe del weekend. Roma, 6 feb. - (Adnkronos) - Gli staff tecnici delle due Franchigie Femminili, Zebre Parma e Benetton Rugby , hanno diramato la lista delle atlete convocate per ... (liberoquotidiano)

Rugby Italia Sei Nazioni, per la sfida di sabato alla Scozia debutta Louis Lynagh e tornano Cannone e Negri: Olimpico strapieno. Dove vederla in tv: Delle tredici vittorie (e due pareggi) azzurre in 123 partite nel Sei Nazioni di Rugby, sette sono state ottenute a spese proprio degli scozzesi che restano tuttavia grandi favoriti dopo avere vinto ...ilmessaggero

Rugby Sei Nazioni: Bigi sostituisce Manfredi per il match contro la Scozia: Marco Manfredi non sarà a disposizione per il match contro la Scozia del Rugby Sei Nazioni 2024. Il tallonatore in forza alle Zebre Parma nella mattinata di lunedì 4 marzo è stato sottoposto ad esami ...sportfair

Sei Nazioni, un’assenza per l’Italia nel match con la Scozia: Il tallonatore azzurro Marco Manfredi non sarà a disposizione per il match del Sei Nazioni contro la Scozia, in programma sabato prossimo all'Olimpico. Lo rende noto la Fir, informando che al suo ...sportal