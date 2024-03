Rugby | Sei Nazioni Under 20 | l’Italia soffre un tempo | ma poi dilaga con la Scozia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Si è conclusa poco fa a Monigo la sfida tra20 e i pari età della, match valevole per il quarto turno del Seijuniores. A Treviso si sfidavano una squadra, quella azzurra, reduce dal bel successo in Francia e una squadra, quella britannica, ancora a caccia della prima vittoria nel torneo. Ecco come è andata. Azzurrini subito molto aggressivi in difesa, ma che perdono malamente un paio di possessi in avanti nei primi minuti. Ma insiste, sempre nella metà campo scozzese, e all’8’ va finalmente in meta con Piero Gritti che schiaccia per il 7-0. Prova a reagire la squadra ospite, madifende bene e rintuzza i tentativi scozzesi. Al 18’, però, il mediano di mischia azzurro Jimenez rinvia con troppa sufficienza con il piede, il pallone viene ...