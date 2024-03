Rugby | Sei Nazioni U20 | l’Italia punta alla doppietta contro la Scozia

(Di venerdì 8 marzo 2024) Torna il Sei2024 e anche questo weekend si parte in anticipo con le partite del torneo juniores. EUnder 20 di Massimo Brunello scenderà in campo questa sera a Monigo, quando sfiderà i pari età della. E dopo la storica vittoria in Francia gli azzurrinino al bisi giovani britannici.ha sofferto all’esordiol’Inghilterra, cedendo 11-36, per poi sfiorare il colpaccio in Irlanda, dove gli azzurri hanno perso solo 23-22, prima di imporsi in Francia per 20-23. Risultati che confermano la qualità della squadra di Massimo Brunello e che gli azzurri vogliono confermare anchelaquesta sera. I britannici arrivano a Monigo ancora a caccia della prima vittoria nel torneo. I ...

