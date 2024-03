Rugby Sei Nazioni | Italia-Scozia | chance capitale per gli azzurri | orario e dove vederla in Tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 marzo – Torna il 6, penultimo atto. Si parte con, inizio domani, sabato, alle 15.15 stadio Olimpico di Roma (diretta SKY e Cielo). A seguire, Inghilterra-Irlanda alle 17.45 in quel di Twickenham. La giornata si concluderà domenica con Galles-Francia alle 16. Per noi e per lasi tratta di una specie di derby. Noi sappiamo che il XV del Cardo, per tradizione e potenzialità, è quello più alla nostra portata. Infatti in questi lustri di 6li abbiamo comunque battuti 7 volte. Per non dire della beffa/umiliazione inflitta loro nella partita dell’italico debutto nel 6: 34 a 20, Roma 5 febbraio 2000. In pratica gli scozzesi sono sempre rimasti (quasi) alla nostra portata, mentre le altre squadre ci hanno concesso solo poche briciole, ...