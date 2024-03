Rrahmani prova a recuperare per stasera contro il Torino | Traoré riposa per il Barça Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2024)perilper il. Lo scrive il Corriere dello Sport. Amirproverà fino all’ultimo istante utile a non saltare la partitail: è fondamentale, c’è bisogno di tutti i leader e lui è di certo il riferimento della difesa. Assodato questo, martedì a Barcellona è in agenda un’altra sfida altrettanto importante, dentro o fuori dalla Champions e anche dal Mondiale per club, obiettivo a cui la società tiene moltissimo, e dunque bisognerà azzardare il meno possibile. In sintesi:, fermato domenica da un problema all’adduttore destro rimediato in campo con la Juventus, sarà ...