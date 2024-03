Rose Villain | la cantante più bella del festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su bellezze.tv

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’abbiamo vista aqualche settimana fa e abbiamo visto quanto è, lei èlarivelazione dell’edizione 2024 deldella canzone nostrana, se non altro per la sua bellezza anche se tutto sommato anche la sua canzone non è malissimo e dimostra ottime doti canore., vero nome Rosa Luini nasce a Milano il 20 luglio del 1989 e ora vive a New York. E’ figlia dell’imprenditore Franco Luini, fondatore del marchio Tucano. Inizialmente partecipa a tanti brani si successo con Salmo e Gue fino alla pubblicazione del suo primo album Radio Gotham, seguito l’anno seguente da Radio Sakura di cui fa parte il brano sanremese Click Boom. E’ nota anche per aver duettato con Achille Lauro in fragole panna e ...