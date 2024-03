Rose Villain a FqMagazine | “Agli uomini che si sentono un po’ ‘cowboy’ dico | piangete ca**o | apritevi Piangere non è da donne | non è una cosa per fig**tte!”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) “La tristezza per me è un sentimento positivo”. Cosìsu “Brutti Pensieri” feat. ThaSup, contenuta nel nuovo album “Radio Sakura”. In tutto 12 brani, prodotti da Sixpm uniti dal messaggio comune: c’è una speranza in tutto, anche nelle difficoltà più dure della vita. Esempio di come la natura riesce a riprendersi il proprio spazio anche di fronte alla morte. In attesa delle 4 date live che vedrannoprotagonista a ottobre, in estate aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Perché hai sentito l’esigenza di parlare della salute mentale? ‘Brutti Pensieri’ è una traccia, per me, molto importante. Ascoltarla per me è un abbraccio. Volevo proprio qualcuno con me su questa traccia, ho bisogno dell’unione per ...