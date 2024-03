Ronaldo segna la sua prima tripletta in Serie A! | Juventus-Cagliari 4-0 | Momento principale | Serie A-TIM

Juventus-Torino 4-1 | Ronaldo e Dybala segnano e la Juve vince il comodo derby! | Serie A-TIM. La Juve ntus è comodamente in testa alla classifica dopo la vittoria per 4-1 contro il Torino, con gol di Paulo Dybala , Juan Cuadrado,…Guarda questo video su ... (Leggi)

Solskjaer su ritorno CR7 allo United: "Un problema in fase di non possesso": "Quando avevamo noi il possesso, Ronaldo non era un problema, ma in fase di non possesso, non potendo contare su di lui, abbiamo dovuto cambiare i ruoli a cui ci eravamo abituati - le parole di ...tuttojuve

Rafia si racconta: "Il mio gol con Ronaldo e i complimenti di Benzema": Hamza Rafia, centrocampista del Lecce, è stato intervistato dal canale YouTube della serie A: "Nella scorsa stagione giocavo in serie C a Pescara e molti allenatori venivano a ...tuttojuve

Cristiano Ronaldo fa una figuraccia per imitare Ronaldinho: l’elastico è ridicolo, la palla protesta: Serata molto difficile per Cristiano Ronaldo, sconfitto col suo Al Nassr nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League asiatica ...fanpage