Lukaku reagisce in modo inaspettato alla domanda sul futuro a Roma : risate a crepapelle. Dopo Roma -Brighton, Lukaku è scoppiato a ridere durante l'intervista. Tutto è nato d alla domanda sulla permanenza a lungo alla Roma .Continua a leggere (fanpage)

Roma-Brighton 4-0 - Lukaku : “Squadra in costante crescita - gruppo unito”. Il centravanti della Roma Lukaku ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il successo roboante in casa contro il Brighton per 4-0: “La difesa ha fatto un ... (sportface)