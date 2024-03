Roma-Brighton 4-0 - Lukaku : “Squadra in costante crescita - gruppo unito”. Il centravanti della Roma Lukaku ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il successo roboante in casa contro il Brighton per 4-0: “La difesa ha fatto un ... (sportface)

SERIE A - Dopo i poker in Europa scontro diretto tra Fiorentina e Roma: quote in equilibrio al Franchi, paga triplo il gol dell'ex di Belotti: La Roma proverà a migliorare il trend contro le big (cinque punti ... On fire tra i giallorossi Romelu Lukaku e Paulo Dybala: il belga, già a segno all’andata, è offerto a 3, mentre la Joya, reduce da ...napolimagazine

SERIE A, Dati e curiosità su Fiorentina-Roma: Napoli-Torino di stasera inaugura la ventottesima giornata di Serie A. Un turno che vede Fiorentina-Roma spiccare tra le gare più interessanti del weekend. Ecco dati e curiosità ...firenzeviola

Roma, Lukaku scoppia a ridere alla domanda sul futuro: "Devo essere intelligente": Curioso siparietto nel post-partita di Roma-Brighton ai microfoni di Sky. Dopo la convincente vittoria dei giallorossi, capaci di asfaltare la squadra di Roberto.calciomercato