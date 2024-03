(Di venerdì 8 marzo 2024) La scorsa notte, tra giovedì e venerdì 8 marzo, è scattato l’allarme nella“Federico Caffè” di viale di Villa Pamphilj a. I Carabinieri della Stazione diGianicolense sono corsi velocemente per verificare cosa stesse succedendo all’interno delscolastico. Scatta l’allarme e accorrono i Carabinieri e il dirigente scolastico – ilcorrieredellacitta.comL’allarme ha fatto accorrere i Carabinieri Pensavano forse di trovarsi di fronte a dei ladri i militari. Credevano di dover fare i conti con malviventi, invece si sono trovati di fronte 7 minorenni, di età compresa tra i 15 e 17 anni. Il gruppetto di ragazzini si era fatto strada nell’istituto scolastico dopo aver forzato una porta finestra dell’edificio. Anche se non è ben chiaro quale fosse il motivo di quell’...

Roma, incursione notturna a scuola: la bravata di 7 studenti del plesso: Anche se non è ben chiaro quale fosse il motivo di quell'incursione notturna. L'arrivo del dirigente scolastico che li ha riconosciuti come suoi studenti In breve sul posto è accorso anche il

