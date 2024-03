Roma-Brighton 4-0 | De Rossi | “Le altre squadre si sognano i miei giocatori Rinnovo? Non ci penso”

(Di venerdì 8 marzo 2024), 7 marzo 2024 – “Non è che io abbia fatto chissà cosa. Si sta incanalando tutto nel migliore dei modi.Io lo dico dal primo giorno: ho in rosaforti. Abbiamo calciatori che qualunque altra società o allenatore sognerebbe. Io cerco di allenarli e farli andare forte. Dybala e Lukaku correvano come animali e facevano ovunque”. Lo ha detto Daniele Dea Sky Sport dopo la vittoria con ilper 4-0. “Io sono contento, non minimizzo la portata della vittoria – ha aggiunto – Ho visto tante cose che mi sono piaciute, ma ci sono cose su cui possiamo migliorare ancora tanto. Sono felice per l’attenzione che hanno messo, anche ieri quando gli ho rotto le scatole nella rifinitura perché per preparare le gare contro ledi De Zerbi ci vuole il doppio del tempo“. Infine una battuta sul ...

Calcio: la Roma si esalta, il Milan soffre ma vince nettamente in Europa League. Bene di rimonta la Fiorentina: Giornata esaltante per le squadre italiane nelle Coppe Europee di calcio: tre compagini azzurre impegnate, tre vittorie più o meno nette e punti fondamentali per il ranking UEFA che a fine anno dovreb ...oasport

De Rossi dopo Roma-Brighton 4-0: "Non c'è niente di speciale in quello che faccio. Rinnovo È l'ultimo dei pensieri": EUROPA LEAGUE - La Roma batte per 4-0 il Brighton nell’andata degli ottavi di finale di Europa League ed è un De Rossi soddisfatto quello ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Io non è che ...eurosport

Svilar commenta Roma-Brighton: “Risultato positivo, la squadra è stata brava. De Rossi Crediamo in lui” | VIDEO: Grandissima prestazione da parte della Roma, che ha dominato l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi hanno dato spettacolo all’Olimpico, vincendo 4-0 e mandando al tappeto il ...tag24