Rolex Grand Slam a s’Hertogenbosch con De Luca e Gaudiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) E’ iniziata ala tappa olandese del, con la partecipazione delle piùi star del salto ostacoli. Compreso Richard Vogel, vincitore a Ginevra in sella a United Touch S. Nei Paesi Bsssi però il 27enne cavaliere tedesco impiegherà Cepano Baloubet "…più adatto sul terreno della Brabanthalle, più piccolo di quello di Ginevra". Al meeting partecipano anche Lorenzo Dereduce dalla vittoria del GP di Vejer (con Cappuccino, Dirka de Blondel, Don Vito) ed Emanuele(Chalou, Jaja, Julius D). In casa nostra, invece, più di 1.300 cavalli da 34 nazioni sono in gara i tre eventi di spicco: Toscana Tour ad Arezzo, Spring Tour di Gorla Minore, Varese, Garda Tour di Borgo la Caccia, Brescia. p. m.

