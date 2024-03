Rocco Casalino dopo gli insulti omofobi dal ras delle bancarelle | «Feriscono più le risate di Formigli e Serra»

(Di venerdì 8 marzo 2024) Più della raffica didel rasa Roma,si dice ferito dalle «di», andate in onda ieri 7 marzo a Piazza Pulita su La7. «E ora torna il buonumore» aveva commentato l’editorialista di Repubblica,cheaveva citato il video in cui Proietti insultava il capo ufficio stampa del M5s, colpevole secondo lui di averlo denunciato ai vigili urbani e per aver beccato una multa. All’Adnkronos,spiega: «È quello che accade continuamente: si viene insultati e le persone intorno ridono. Succede nelle scuole e sul lavoro: “frocio”, “ricchione”, e il piùvolte segue la risata. Come se tutto ...

Rocco Casalino : “Insulti da re bancarelle? Feriscono più le risate di Formigli e Serra”. Il capo ufficio stampa M5S all'Adnkronos: "Facile riempirsi la bocca di battaglie arcobaleno, in fondo l'omofobia è più diffusa di quanto si voglia ammettere" ... (sbircialanotizia)

Rocco Casalino, attacco a Formigli e Serra per le risatine a "Piazza Pulita": «Feriscono più degli insulti di Proietti»: «Le parole feriscono». Rocco Casalino risponde dopo le polemiche per quello che è successo durante la puntata di "Piazza Pulita", andata in onda giovedì 7 marzo su La7. Il capo ufficio stampa del M5S ...leggo

Rocco Casalino: “Insulti da re bancarelle Feriscono più le risate di Formigli e Serra”: (Adnkronos) – "Feriscono più le risate di Formigli e Serra che gli insulti di Proietti, perché è quello che accade continuamente: si viene insultati e le persone intorno ridono. Succede nelle scuole e ...periodicodaily

Piazzapulita, bufera per le risatine di Formigli e Serra agli insulti a Casalino: Nella puntata di giovedì 7 marzo di Piazzapulita vanno in onda gli insulti omofobi e non solo del "re delle bancarelle" Augusto ...iltempo