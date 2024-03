Riqualificazione urbana Roma – Agenzia del Demanio e Roma Capitale | intesa per la rigenerazione dell’area di Porta Portese

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lo Stato einsieme per lae la valorizzazionedi. È stata siglata oggi l’istituzionale tra l’dele l’Amministrazione capitolina per la realizzazione del Programma diche contribuisca a definire un ambito urbano policentrico, accessibile e sostenibile, secondo il modello ‘città dei 15 minuti’, in cui la maggior parte delle necessità quotidiane dei cittadini può essere soddisfatta spostandosi a piedi o in bicicletta grazie a una riconfigurazione dei percorsi pedonali e ciclabili collegati alla mobilità pubblica....