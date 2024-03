Rio Saliceto | finisce in cella dopo condanna per usura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Rio(Reggio Emilia), 8 marzo 2024 -I carabinieri della caserma di Campagnola hanno eseguito un ordine di carcerazione per un uomo di 51 anni, residente a Rioto nell’ambito di un’inchiesta per fatti avvenuti tra il 2010 e il 2012, per estorsione continuata in concorso. Era l’indagine Don Matteo, legata al fenomeno dell’e del racket in Emilia, attraverso un sistema molto bene organizzato. Ora il 51enne residente nella Bassa Reggiana si è visto confermare in modo definitivo la sentenza emessa dalla corte d’Appello di Bologna circa un anno fa. Nei giorni scorsi laa tre anni, sette mesi e 25 giorni di reclusione è diventata definitiva. Per questo l’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Bologna ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il ...