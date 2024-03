Rimpianto Virtus Una ripresa da dimenticare

(Di venerdì 8 marzo 2024) OLYMPIACOS PIREO 74BOLOGNA 69 OLYMPIACOS PIREO: Williams-Goss 6, Wright 4, Canaan 12, Lountzis, Mitrou-Long, Fall 11, Papanikolaou 16, Brazdeikis 2, Peters 8, Petrusev 7, Sikma ne, McKissic 8. All. Bartzokas. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier, Lundberg 6, Belinelli 10, Pajola 6, Dobric 5, Shengelia 15, Hackett 10, Mickey 7, Polonara ne, Zizic 4, Dunston 2, Abass 4. All. Banchi. Arbitri: Rocha, Perez, Petek. Note: parziali 21-22; 37-46; 57-51. Tiri da due: Olympiacos Pireo 17/31;Bologna 18/39. Tiri da tre: 8/20; 7/24. Tiri liberi: 16/29; 12/15. Rimbalzi: 38; 32. A causa di un terzo quarto offensivamente disastroso laincassa una sconfitta dalle conseguenze pesanti dal punto di vista della classifica essendo agganciata proprio dall’Olympiacos e dal Fenerbahce che ha violato il campo della capolista Real ...

