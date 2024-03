Rimini | intitolata rotonda a Igino Righetti | Mattarella ricorda contributo a radici Repubblica

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “è stato una figura determinante del movimento cattolico del Novecento, per la costruzione di una coscienza civica e culturale in grado di contrastare la violenza e i metodi oppressivi del regime fascista. Nel giorno in cui la città dirende omaggio alla sua testimonianza, con la cerimonia di intitolazione di una, mi è grato rivolgere un saluto a tutti i presenti, a lei sindaco e all?Amministrazione comunale, esprimendo apprezzamento per questa iniziativa che intende mantenere viva la memoria del lascito morale e civile diche ‘Non ha potuto vedere l?alba della, eppure seppe contribuire alle sue'”. Lo sottolinea in un messaggio il Presidente della ...