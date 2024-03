“Ricoverato” | nuovo “dramma” per il volto di Uomini e Donne | il racconto sui social

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il notodiracconta il’ ai suoi affezionati e tantissimi fan, cosa ha detto suil’ex tronista. In passato è diventato noto grazie alla sua partecipazione al Trono Classico di, dove approdò più di una volta con la speranza di trovare il vero amore. Il suo percorso la prima volta si concluse senza una scelta, nel noto dating show si era legato a due corteggiatrici ma non era scattata quella scintilla in grado di fargli prendere una decisione.logo -cityrumors.itUna delle due dopo la trasmissione non si arrese e decise di raggiungerlo, iniziarono a frequentarsi e col tempo sembravano davvero complici e innamorati, la loro storia d’amore giunse al ...