Ricostruzione cranica per bimbo di Gaza al San Gerardo di Monza

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) – Sta bene il bambino di 5 anni proveniente da, arrivato in Italia con un volo militare dall'Egitto lo scorso 9 febbraio e destinato alla Fondazione Irccs Sandei Tintori diper le cure. "L'équipe neurochirurgica del Sandiretta da Carlo Giussani, con il supporto dell'Unità di Chirurgia della malformazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

8 marzo: la professione infermieristica è donna, in Italia sono il 76% degli iscritti: (Adnkronos) - L'infermieristica resta una professione a trazione femminile. E non solo nel nostro Paese, dove le infermiere rappresentano il 76% degli ...tuobenessere

Complessa procedura di Ricostruzione cranica per il bimbo di Gaza: Il piccolo sta proseguendo le cure e il percorso di guarigione (mi-lorenteggio.com) Monza, 8 marzo 2024 – Sta bene il bambino di cinque anni proveniente da Gaza, arrivato in Italia con un volo militar ...mi-lorenteggio

Argil torna in Ciociaria dopo 30 anni: il cranio dell’Uomo di Ceprano in mostra a Pofi per la prima volta: Il cranio di “Argil”, nomignolo dell’Homo Cepranensis ... Lo ha soprannominato così lo scopritore Biddittu, ormai storico presidente del Museo preistorico di Pofi. La Ricostruzione è un lavoro ...ilmessaggero