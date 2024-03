Ricky Stanicky | L’amico immaginario | la recensione | l’amico si crea nel momento del bisogno

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il film:), 2024. Regia: Peter Farrelly. Cast: Zac Efron, Jermaine Fowler, Andrew Santino, Lex Scott Davis, Anja Savcic, Jeff Ross, William H. Macy, John Cena. Genere: commedia. Durata: 115 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Prime Video, in lingua originale. Trama: Tre amici devono fare i conti con le conseguenze di una bugia che raccontano da anni. È forse un segno dei tempi che anche Peter Farrelly, un tempo campione d’incassi con le sue commedie (in co-regia con il fratello Bobby, da cui si è artisticamente separato negli ultimi anni), non esca più in sala con i propri film: dopo i due Oscar vinti per Green Book, è infatti andato prima su Apple TV+ con The Greatest Beer Run Ever (visto al ...