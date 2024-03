Riccardo | figlio di Umberto Bossi | indagato per truffa sul Reddito di cittadinanza

(Di venerdì 8 marzo 2024), il primodell’ex leader della Lega, avrebbe percepito il sussidio indebitamente circa 12mila euro tra il 2020 e il 2023 Secondo l’ipotesi formulata dalla procura di Busto Arsizio (Varese),, assistito dall’avvocato Federico Magnante, avrebbe percepito un contributo previsto pari a 280 euro al mese per 43 mensilità, tra il 2020 e il 2023, per una cifra complessiva di oltre 12mila euro. Tuttavia, si tratterebbe – secondo gli inquirenti – di una erogazione indebita probabilmente legata al pagamento dell’affitto di un appartamento dal qualeera già stato sfrattato in quanto moroso. L’indagine penale è scattata a seguito di una segnalazione dell’Agenzie delle Entrate. La notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari prelude, di ...

