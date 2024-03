Riccardo Bossi indagato per truffa | ha incassato illegalmente il Reddito di cittadinanza

(Di venerdì 8 marzo 2024)ai danni dello Stato. Di questo è accusato, figlio del fondatore della Lega, Umberto. Secondo gli inquirentiavrebbeindebitamente ilditanto contestato da tutto il centrodestra e anche dal partito del padre. L’accusa riguarda gli anni che vanno dal 2020 al 2023: in quel periodoavrebbe ottenuto la misura di sostegno destinata alle famiglie più in difficoltà dal punto di vista economico.perai danni dello Stato: prendeva indebitamente ildiIl pubblico ministero della procura di Busto ...

Chi è Riccardo Bossi - il figlio del Senatur indagato per truffa. Dagli amori ‘famosi’ alle condanne. Varese – Non riesce a stare lontano dai problemi, Riccardo Bossi . figlio primogenito esattamente di quel Bossi lì, di Umberto: al fondatore della Lega, ... (Leggi)

Reddito cittadinanza - Riccardo Bossi indagato per percezione indebita. Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Riccardo Bossi , primogenito del fondatore della Lega Umberto, è indagato per presunta truffa ai danni dello Stato per aver percepito ... (Leggi)

Reddito cittadinanza - Riccardo Bossi indagato per percezione indebita. Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Riccardo Bossi , primogenito del fondatore della Lega Umberto, è indagato per presunta truffa ai danni dello Stato per aver ... (Leggi)

Riccardo indagato per truffa, Renzo il Trota e la laurea albanese: tutti i guai della famiglia Bossi: L’inchiesta che vede indagato Riccardo Bossi per truffa ai danni dello Stato per aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto è solo l’ultima di una lunga serie che ha segnato il ...milano.repubblica

Umberto Bossi. Credit: AGF: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è indagato per truffa ai danni dello Stato: secondo la Procura di Busto Arsizio, in provincia di Varese, avrebbe percepito per tre ...tpi

Riccardo Bossi indagato per truffa: cos'è successo con il reddito di cittadinanza: Riccardo Bossi, il figlio di Umberto, nonché il fondatore della Lega, è indagato per truffa ai danni dello stato. La truffa è direttamente legata al reddito di cittadinanza. Pare infatti che tra gli ...notizie