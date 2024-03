Riccardo Bossi | il figlio di Umberto indagato per truffa sul reddito di cittadinanza

(Di venerdì 8 marzo 2024), primogenito del fondatore della Lega, èperai danni dello Stato. Secondo gli inquirenti tra il 2020 e il 2023 ha incassato indebitamente ildi: 280 euro ogni 43 mensilità per un ammontare complessivo di 12.800 euro. Il pubblico ministero della Procura di Busto Arsizio (Varese) Nadia Alessandra Calcaterra ha depositato l’avviso di conclusione indagini e si prepara a chiedere il rinvio a giudizio. Ildel Senatùr – assistito dal legale Federico Magnante – si è avvalso della facoltà di non rispondere.avrà ora 20 giorni per chiedere di essere ascoltato e depositare memorie difensive. Stando a quanto scrive Ansa, l’erogazione deldi ...

