Rianimato in strada da 14enne appassionato della Fiction Doc: l’uomo è morto in ospedale: Nonostante le manovre Rianimatorie del minore, poi premiato anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il 66enne è deceduto nei giorni scorsi ...fanpage

Non ce l’ha fatta l’uomo Rianimato in strada dal 14enne di Colognola: Morto in ospedale l’uomo che era stato Rianimato in strada da Matteo Ridolfi, il ragazzo di Colognola ai Colli. Non ce l’ha fatta Giovanni Occhipinti, il 66enne di Caldiero che domenica 18 febbraio ...veronaoggi

Milano, morto motociclista 48enne investito da un furgone in viale della Liberazione. L'ipotesi della svolta vietata: L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Melchiorre Gioia. Il motociclista è stato soccorso, ma le manovre Rianimatorie sono state inutili ...milano.corriere