Reveil | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshoot

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Revail” è una straordinaria avventura psicologica che spinge il giocatore ai confini della sua percezione, immergendolo in un mondo di misteri, tensioni e colpi di scena. Guidati dal protagonista Walter Thompson, ci troviamo catapultati in un viaggio attraverso la sua mente contorta, dove i confini tra realtà e illusione si fondono e si sovrappongono in un vortice di emozioni ed enigmi. RevilIl gioco inizia con il risveglio disorientato di Walter in una casa familiare, ma distorta, dove la sua ricerca di sua moglie Martha e di sua figlia Dorie lo porta a esplorare una serie di ricordi frantumati e visioni oniriche. Man mano che procediamo nel gioco, ci troviamo ad affrontare enigmi e sfide psicologiche che mettono alla prova la nostra percezione della realtà e ci spingono a scavare sempre più a fondo nei recessi della mente di ...