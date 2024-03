Retroscena Sarri | De Laurentiis starebbe pensando al suo ritorno

Lazio - retroscena su Berardi : Sarri lo voleva a tutti i costi per questo motivo. Sarri voleva a tutti i costi Berardi alla Lazio per far fare il centravanti a Felipe Anderson. A rivelaro è Stefano De Grandis, noto... (calciomercato)

Accostato al Napoli, Palladino: "Futuro Vorrei che questa stagione non finisse mai": Vorrei che questa stagione non finisse mai. A inizio anno avrei fatto fatica a crederci di essere in questa situazione. Le voci sul mio futuro sono extra campo, perciò non mi interessano. Bisogna ...tuttonapoli

IL MATTINO - Nuovo stadio a Bagnoli, ADL ha scartato Afragola e Acerra, il Retroscena: Il Mattino ha riportato un Retroscena sul nuovo stadio del Napoli che il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis vorrebbe costruire a Bagnoli: "Dopo aver scartato le ipotesi Acerra e Afragola, DeLa o ...napolimagazine

Napoli, clamoroso Retroscena: De Laurentiis ha contattato Sarri!: Maurizio Sarri potrebbe tornare sulla panchina del Napoli: Aurelio De Laurentiis avrebbe contatto l'allenatore della Lazio ...gonfialarete