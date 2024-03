Regionali Abruzzo | al voto domenica 10

(Di venerdì 8 marzo 2024) 20.35 Chiusa la campagna elettorale in, dovesi vota per il presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Urne aperte dalle 7 alle 23. Si vota in 305 comuni abruzzesi. Il totale dei votanti è pari a 1.208.276.Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi, alle 23 di10 marzo. Innon è prevista la possibilità di votare per un candidato presidente e per una lista non collegata, il cosiddetto "disgiunto".

