Reddito di cittadinanza | Riccardo Bossi indagato per truffa da 12 800 euro Il figlio del fondatore della Lega verso il rinvio a giudizio

Reddito cittadinanza - indagato per truffa Riccardo Bossi. È indagato per truffa ai danni dello Stato Riccardo Bossi , primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi . Secondo gli inquirenti, tra il 2020 e il 2023 ... (Leggi)

Riccardo Bossi indagato per truffa del Reddito di cittadinanza : il figlio del fondatore della Lega verso il rinvio a giudizio. È indagato per truffa ai danni dello Stato Riccardo Bossi , primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi . Secondo gli inquirenti tra il 2020 e il 2023 ha ... (Leggi)

Riccardo Bossi è indagato per truffa sul reddito di cittadinanza - l’avrebbe preso per più di tre anni. Riccardo Bossi, primogenito di Umberto Bossi, è indagato per truffa ai danni dello Stato perché avrebbe ricevuto il reddito di cittadinanza per 43 mensilità ... (Leggi)